Bakan Fidan Endonezya'ya gidiyor: Ticarette 10 milyar dolar hedefi masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Endonezya'da gerçekleştireceği görüşmelerde, liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili iş birliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

TİCARETTE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Fidan'ın ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekmesi, iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki projelerin seyri ile geleceğe dönük iş birliği imkanlarını değerlendirmesi, Gazze’deki gelişmeler konusunda yakın istişare halinde bulunan Türkiye ve Endonezya’nın, Filistin’de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için müşterek çalışmalarını sürdüreceğini ifade etmesi öngörülüyor.

İRAN VE GAZZE MESELESİ MASADA

İsrail’in Gazze’deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki provokatif eylemleri ve Lübnan’daki işgalini genişletmesi karşısında uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik ortak gayretlerin kararlılıkla sürdürülmesinin elzem olduğunu vurgulaması öngörülen Fidan'ın, İran ve Hürmüz Boğazı’ndaki durum, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı, Somali, Sudan ve Libya’nın yanı sıra, Asya-Pasifik bölgesindeki küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması, Türkiye ve Endonezya’nın BM, G20, İİT, ASEAN, MIKTA ve D-8 gibi çok taraflı platformlardaki iş birliğini ele alması öngörülüyor.

Bakan Fidan, en sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakatle 11-12 Şubat 2025'te Endonezya'yı ziyaret etmişti.







