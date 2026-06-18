Singapur Başbakanı Wong yarın Türkiye'ye gelecek

Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Singapur arasında, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini vurgulayan Duran, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini kaydetti.