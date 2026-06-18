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Singapur Başbakanı Wong yarın Türkiye'ye gelecek

Singapur Başbakanı Wong yarın Türkiye'ye gelecek

16:4318/06/2026, Perşembe
AA
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Singapur Başbakanı Lawrence Wong
Singapur Başbakanı Lawrence Wong

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un, 19 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını duyurdu.

Singapur Başbakanı Lawrence Wong, yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Wong'un, 19 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Singapur arasında, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini vurgulayan Duran, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini kaydetti.

Duran, görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.



#Burhanettin Duran
#Singapur Başbakanı Lawrence Wong
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