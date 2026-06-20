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Yolsuzluk çarkını kurye patlattı

Yolsuzluk çarkını kurye patlattı

04:0020/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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Mustafa Turgut
Mustafa Turgut

Mersin’in Silifke Belediyesi'ni ahtapot gibi saran rüşvet, irtikap ve yolsuzluk şebekesine neşter vuruldu.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin yaptığı bazı ihale, doğrudan temin, festival, organizasyon, reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek, içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı, imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edilip, belediye faaliyetleri ve bağlantılı yapılar üzerinden para hareketleri gerçekleştirildiği ihbarları üzerine soruşturma başlattı.

İTİRAF ÜZERİNE OPERASYON BAŞLADI

Rüşvet ağı, örgütün kuryeliğini yapan ancak sonradan etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan belediye personelinin anlattıklarıyla ortaya çıktı. Belediyede Basın Birim Amiri olan Turgut Ongun'un talimatıyla kuryelik yaptığını itiraf eden şüpheli, rüşvet çarkının nasıl işlediğini anlattı. Mersin Matbaacılar Odası Başkanı olarak bilinen ve belediyenin matbaa işlerini alan Bora Tuğay'dan teslim aldığı kapalı kutuları defalarca kez Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'ye götürdüğünü belirten itirafçı, bir keresinde şüphelenip kutuyu açtığında içinin 200 TL'lik banknotlarla, bir başka seferinde ise 100 dolarlık banknotlarla dolu olduğunu gördüğünü söyledi. Balcı bir keresinde dolar dolu rüşvet kutusunu akaryakıt istasyonunda bekleyen Silifke Belediye Başkanlığı makam aracına bizzat teslim ettiğini söyledi. Bu teslimatta araçta Başkan Mustafa Turgut ve Turgut Ongun’un bulunduğu bilgisini verdi. İtirafçının bu beyanları, başsavcılığın HTS, PTS ve banka incelemeleriyle doğrulandı. Rüşvetin teslim edildiği 18 Aralık 2025 tarihinde şüpheli müteahhit Bora Tuğay'ın bankadan tam da kutulara sığacak yüklü miktarda nakit para çektiği, kuryelerin telefon sinyallerinin saniye saniye teslimat adresleriyle uyuştuğu tespit edildi. Dev yolsuzluk dosyasında dün sabah düğmeye bastı. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltına alındı.



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