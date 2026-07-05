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İsrail'in alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye: Beni öldürecekler

İsrail'in alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye: Beni öldürecekler

04:005/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Dr. Ebu Safiyye.
Dr. Ebu Safiyye.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin ağır işkencelere maruz kaldığı ve hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütünden (PHRI) yapılan açıklamada, avukat Nasır Ebu Avde'nin 2 Temmuz'da Nitzan Hapishanesi'nin Rakefet yer altı sorgu merkezinde Ebu Safiyye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

ÇEKİÇ VE COPLARLA DARBEDİLDİ

Ebu Safiyye'nin avukatıyla görüştüğü odaya elleri ve ayakları kelepçeli şekilde, yüzleri maskeli gardiyanlar eşliğinde getirildiği ifade edilen açıklamada, Ebu Safiyye'nin başı, göz çevresi, kulakları ve boynunda ciddi yaralar olduğu aktarıldı. Açıklamada, bitkin düşmesi nedeniyle dik durmakta ve nefes almakta zorlanan Ebu Safiyye'nin, konuşurken birkaç kez bilincini kaybetme noktasına geldiği kaydedildi. Ebu Safiyye'nin, avukatına Ganot Hapishanesi'nde tutulduğu süre zarfında çekiç ve coplarla darbedildiğini söylediği bildirilen açıklamada, Ebu Safiyye'nin, Nitzan Hapishanesi'ndeki Rakefet merkezine nakledildiği 24 Haziran'dan bu yana her gün sistematik işkenceye maruz kaldığını belirttiği aktarıldı.

BENİ SON GÖRÜŞÜNÜZ OLACAK

Açıklamada, Ebu Safiyye'nin, "Bu beni son görüşünüz olacak. Beni buraya öldürmek için getirdiler. Hayatta kalabileceğimi sanmıyorum. Bu son" diyerek, hayatından ciddi endişe ettiğini söylediği kaydedildi. 3 Haziran’dan bu yana tek kişilik hücrede tutulan Ebu Safiye için acil tıbbî tedavi çağrısı yapıldı.



#Filistin
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#Ebu Safiyye
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