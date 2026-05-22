Kılıçdaroğlu cephesinden tebliğ sonrası ilk mesaj: Görevimiz resmen başlamıştır

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin tedbir kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dünkü karar itibarıyla görevine resmen başladığı bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, henüz yeni bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) görevlendirmesi yapılmadığını belirterek; en kısa sürede CHP Genel Merkez binasına geçerek fiili çalışmalarına başlayacağını duyurdu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonra medya ile olan ilişkileri sağlıklı bir şekilde iletişimi sürdüreceğiz. Tebligat kendisine yapıldı. Yoğun görüşmeler ve çalışmalar devam ettiriliyor. Parti içinde değil toplumun genelini kucaklayacak bir genel başkan olarak devam edecek. MYK’da görevlendirme yapıldığına dair bir şey yok. İsim listesi vs. söz konusu değil. Böyle bir görevlendirme söz konusu değil.
Genel Başkan bir serum kullandı sesi ile alakalı. Birazcık sesi toparlanmış olursa çıkışta kısa bir açıklama yapabilir. Uzun bir basın toplantısı değil ama bir bilgilendirme yapabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı neredeyse merkez oradadır. Şüpheniz olmasın ki gidecek. Tebligat ile görev başlamadı. Dünkü mahkeme kararı ile görev başladı. Parti meclisinin, Genel Başkanın dün itibarıyla görevi başladı.
Asıl siyaset yapma amacı toplumun sorunlarına çözüm üretmek olacak. En kısa sürede fiilen de Genel Merkez binasında çalışmalarına başlayacak."