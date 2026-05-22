Mahkemeden CHP’ye kötü haber: Mutlak butlan kararına itiraz reddedildi

13:4222/05/2026, Cuma
AA
CHP’nin tedbir kararına yaptığı itiraz kabul edilmedi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin verilen tedbir kararına CHP Genel Merkezi’nce yapılan itirazı reddetti.

CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmesinin ardından CHP, kararı veren Daireye tedbir kararı yönünden itirazda bulundu.

Dairenin kararında yargılamaya konu davayla ilgili esastan karar verilerek ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği, ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmadığı ve ihtiyati tedbire ilişkin tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleştiği belirtildi.

Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" ifadesi yer aldı.


