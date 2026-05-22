Mahkemeden CHP’ye kötü haber: Mutlak butlan kararına itiraz reddedildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararına parti tarafından yapılan itirazı reddetti.

CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmesinin ardından CHP, kararı veren Daireye tedbir kararı yönünden itirazda bulundu.

Dairenin kararında yargılamaya konu davayla ilgili esastan karar verilerek ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği, ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmadığı ve ihtiyati tedbire ilişkin tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleştiği belirtildi.