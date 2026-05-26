Netanyahu’dan kabine toplantısı sonrası kritik hamle: Trump ile 'gizemli' telefon görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese rağmen kara saldırılarını genişlettiklerini açıklamasının hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güvenlik kabinesi üyeleriyle yapılan kritik toplantının hemen peşinden gerçekleşen toplantının içeriği paylaşılmadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıklamıştı.