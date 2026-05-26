Netanyahu’dan kabine toplantısı sonrası kritik hamle: Trump ile 'gizemli' telefon görüşmesi

23:0126/05/2026, Salı
AA
İsrail basınına göre, Başbakan Netanyahu ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese rağmen kara saldırılarını genişlettiklerini açıklamasının hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güvenlik kabinesi üyeleriyle yapılan kritik toplantının hemen peşinden gerçekleşen toplantının içeriği paylaşılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyeleriyle akşam yaptığı toplantının ardından Trump'la görüştüğü aktarıldı.


Haberde, görüşmenin içerisine ilişkin detay paylaşılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıklamıştı.



