İran'dan ABD'ye tehdit: Tepkimiz bölgesel sınırların ötesine geçecek

19:1826/05/2026, Salı
IHA
İran Ordu Sözcüsü Abolfazl Shekarchi
İran Ordu Sözcüsü Abolfazl Shekarchi, ABD ordusunun İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki bazı noktalara yönelik düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, savaşın yeniden başlaması halinde İran’ın çok daha sert karşılık vereceğini belirtti. Shekarchi, ülkesinin tepkisinin bölgesel sınırların ötesine geçeceği uyarısında bulundu.

İran Ordu Sözcüsü Abolfazl Shekarchi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının yeniden başlaması halinde "daha şiddetli" ve "daha güçlü" bir misilleme yapılacağı konusunda uyarıda bulundu. Shekarchi, İran basınına yaptığı açıklamada, "Bölge yeni bir savaşa girerse İran’ın tepkisi bölgesel sınırların ötesine geçecek ve çok daha güçlü olacaktır" dedi.

Öte yandan ABD ordusu, dün gece İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas, Cask ve Sirik şehirlerde saldırı düzenlemişti. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "ABD kuvvetleri, birliklerimizi İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak için bugün güney İran’daki hedeflere kendini savunma amaçlı saldırılar düzenledi" demişti.


