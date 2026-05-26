İran lideri Hamaney'den dikkat çeken ABD ve İsrail çıkışı: 'Son günlerine yaklaşıyor'

12:2626/05/2026, Salı
AA
Tahran’dan Washington ve Tel Aviv’e sert mesaj.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, İslam ülkelerine işbirliği çağrısında bulunarak, "ABD'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını" söyledi.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, Kurban Bayramı ve Hac organizasyonu dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Kurban Bayramı mesajı

Mesajında, İslam ülkelerine işbirliği ve ortak hareket etme çağrısında bulunan Hamaney,
"İslam ümmetini ilerletmek ve İslam dünyasının sorunlarını çözmek için birlikte çalışabilmemiz adına, tüm İslam ülkelerini ve hükümetlerini dostluk ve işbirliğine içtenlikle davet ediyorum"
ifadelerini kullandı.
İslam ülkelerinin ve bölge halklarının çok fazla ortak kapasite ve çıkara sahip olduğuna dikkati çeken Hamaney,
"Bunlar bölgenin ve dünyanın yeni düzenini ve gelecekteki geometrisini şekillendirecektir"
değerlendirmesinde bulundu.

"ABD bölgede askeri üsler kuramayacak"

ABD'nin bölgede eski konumunu kaybettiğini ifade eden Hamaney,
"Bu konuda kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki ulusların ve toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor"
yorumunu yaptı.

"İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştı"

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden babası eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in
"İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak"
şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Hamaney, İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını ifade etti.


