ABD ve İran arasında karşılıklı mesajlar: Anlaşmada eksik unsur güven

ABD Başkanı Donald Trump bir başka Truth Social paylaşımında da İran ile olası bir anlaşmaya Abraham Anlaşması dayatmasında bulunmaya devam etti. Trump, Ortadoğu’daki ve diğer bölgelerdeki Müslüman çoğunluklu ülkelere, ortaya çıkmakta olan İran barış anlaşmasının bir parçası olarak İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrısında bulundu. Trump, Truth Social paylaşımında, “Bir ya da iki ülkenin bunu yapmamak için bir nedeni olabilir ve bu kabul edilir, ancak çoğunun İran’la yapılacak bu uzlaşmayı aksi halde olacağından çok daha tarihi bir olaya dönüştürmeye hazır, istekli ve muktedir olması gerekir” diye yazdı. “Bu süreç Suudi Arabistan ve Katar’ın derhal imza atmasıyla başlamalı ve diğer herkes de onları takip etmelidir. Eğer bunu yapmazlarsa, bu anlaşmanın bir parçası olmamalılar; çünkü bu kötü niyet göstergesidir” çıkışını yaptı.