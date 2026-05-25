Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD ve İran arasında 'dondurulmuş varlık' anlaşması

ABD ve İran arasında 'dondurulmuş varlık' anlaşması

22:5825/05/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
İran ve ABD arasında Katar’da yürütülen görüşmelerde anlaşma iddiası gündeme geldi.
İran ve ABD arasında Katar’da yürütülen görüşmelerde anlaşma iddiası gündeme geldi.

ABD ve İran’ın, Katar arabuluculuğunda İran’ın dondurulmuş varlıkları konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Katar merkezli kaynaklara dayandırılan haberlerde, söz konusu mutabakatın yarın resmen açıklanabileceği öne sürülürken, tarafların diplomatik temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, ABD ve İran’ın Katar arabuluculuğunda İran’ın dondurulmuş varlıkları konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Yarın anlaşma açıklanabilir

ABD ve İran arasında arabuluculuk çabaları devam ediyor. Katar merkezli Al Jazeera’nın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD ve İran’ın Katar arabuluculuğunda İran’ın dondurulmuş varlıkları konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi. Haberde, İran tarafı için büyük önem taşıyan bu konudaki anlaşma sayesinde yarın ABD ile İran arasında bir anlaşmanın açıklanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

İran heyeti Katar’da

İran heyeti, diplomatik çabalar kapsamında Katar’ın başkenti Doha’ya gelmişti. Heyette İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati bulunuyor.



#İran
#ABD
#Anlaşma
#Dondurulmuş Varlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu bayram namazı vakti 2026 | 27 Mayıs Çarşamba Ordu Kurban Bayramı namaz saati