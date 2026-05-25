ABD ve İran arasında 'dondurulmuş varlık' anlaşması

ABD ve İran arasında arabuluculuk çabaları devam ediyor. Katar merkezli Al Jazeera’nın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD ve İran’ın Katar arabuluculuğunda İran’ın dondurulmuş varlıkları konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi. Haberde, İran tarafı için büyük önem taşıyan bu konudaki anlaşma sayesinde yarın ABD ile İran arasında bir anlaşmanın açıklanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.