ABD-İran hattında kritik gelişme: Ön taslakta mutabakat mesajı

10:4526/05/2026, Salı
ABD-İran
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile anlaşmanın ön taslağında güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını ifade ederek, "Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak." dedi.

Quad Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Hindistan'da bulunan Rubio, gazetecilere İran gündemini değerlendirdi.

Rubio, boğazların engelsiz ve geçiş ücreti olmadan kullanıma açık olması ve bunun herhangi bir anlaşmaya varılır varılmaz yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti.

Tutumlarının gayet açık olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün önce bölgedeki bazı liderlerle tarihi bir görüşme yaptığını söyleyen Robio,
"Ön taslağın nasıl olması gerektiği konusunda güçlü bir uyum ve mutabakat olduğunu düşünüyorum."
dedi.
Rubio, metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini belirterek,
"O yüzden bu konuları tek tek ele almamız gerekecek. Bir anlaşma olacak. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak."
diye konuştu.

Bakan Rubio, Quad Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada ise üye ülkeler arasında bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla "Hint-Pasifik Deniz Gözetleme İşbirliği Girişimi"ni başlattıklarını duyurdu.

QUAD

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.




