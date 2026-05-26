Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran: Ateşkes ihlal edildi cevapsız bırakmayacağız

İran: Ateşkes ihlal edildi cevapsız bırakmayacağız

15:4826/05/2026, Salı
AA
Sonraki haber
İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin geçici ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin geçici ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı ve çevresinde son 48 saattir tırmanan gerilime ilişkin yaptığı yazılı bir açıklamada, ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan son iki gündür İran ve ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada,
"ABD'nin terörist ordusu son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi."
ifadelerine yer verildi.
İran'ın,
"hiçbir saldırganlığı cevapsız bırakmayacağı ve kendini savunmakta tereddüt etmeyeceği"
belirtildi.



#İran
#ateşkes
#Hürmüz Boğazı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elazığ Kurban Bayramı namazı vakitleri: 27 Mayıs Çarşamba Elazığ bayram namazı saat kaçta kılınacak?