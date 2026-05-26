İran: Ateşkes ihlal edildi cevapsız bırakmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin geçici ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı ve çevresinde son 48 saattir tırmanan gerilime ilişkin yaptığı yazılı bir açıklamada, ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan son iki gündür İran ve ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada,
"ABD'nin terörist ordusu son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi."
ifadelerine yer verildi.
İran'ın,
"hiçbir saldırganlığı cevapsız bırakmayacağı ve kendini savunmakta tereddüt etmeyeceği"
belirtildi.
#İran
#ateşkes
#Hürmüz Boğazı