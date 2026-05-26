ABD ile olası anlaşmada İran’ın ilk şartı belli oldu

15:3626/05/2026, Salı
IHA
İran'ın Tasnim haber ajansı, Tahran yönetiminin ABD ile olası bir anlaşmanın dondurulmuş 24 milyar dolarlık fonun serbest bırakılmasını içermesini istediğini duyurdu.

İran ile ABD arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılması amacıyla arabulucular üzerinden mesaj alışverişi sürüyor. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının İran müzakere ekibine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Tahran yönetimi, ABD ile muhtemel bir anlaşma kapsamında İran'ın dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını talep ediyor.

Kaynak, anlaşma imzalandığında söz konusu miktarın yarısının (12 milyar dolar) serbest bırakılmasının, kalan kısmın ise 60 gün içinde ödenmesinin istendiğini belirtti.

İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf'ın bu isteğin gerçekleşmesine yönelik bir mekanizma üzerinde anlaşmaya varmak için Katar'da olduğu aktarıldı.

İran heyeti Katar'da

İran heyeti, dün Katar’ın başkenti Doha’ya gelmişti. Heyette Galibaf'ın yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati de bulunuyor.




