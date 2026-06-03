LGS sınav giriş belgesi T.C. ile sorgulama 2026! meb.gov.tr: LGS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girecek öğrenciler için kritik süreç başladı. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrenciler, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini öğrenebilmek için LGS giriş belgesi sorgulama ekranını yakından takip ediyor.
2026 LGS öncesinde heyecan giderek artarken, adaylar sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak giriş belgeleriyle birlikte öğrencilerin hangi okulda sınava katılacağı netleşecek. Bu nedenle "LGS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu eğitim gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
MEB LGS sınav takvimine göre LGS sınav giriş belgesi 3 Haziran 2026 tarihinde yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden yayımlanacak.
MEB DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;
Bakanlığımızca daha önce paylaşılan sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.
Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.
Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.
Merkezî sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır.
Diğer yandan öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.
Öğrencilerimizin emek ve gayretlerinin karşılığını en sağlıklı ve güvenli koşullarda alabilmeleri için süreç Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz.