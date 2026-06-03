Aktivistler siyah odada cinsel saldırıya uğradı

İsrail güçlerinin herkesi askeri bir gemiye bindirdiğini ifade eden Hadjal, “Bu gemiye geldiğimizde şiddet hemen başladı. Dizlerimizin üzerine çökmeye zorlandık. Ardından kıyafetlerimiz çıkarıldı” diye konuştu. Gemide 4 konteynerin bulunduğunu kaydeden Hadjal, “Aktivistlerin ‘siyah oda’ olarak adlandırdığı bir konteyner vardı. Oraya geçen arkadaşlarımın çığlıklarını duyuyordum. Beni de ensemden baskı uygulayarak içeriye aldılar. Dehşete kapıldım. Tecavüze uğrayacağımı sandım. İsrail askeri göğsüme dokunarak bana cinsel saldırıda bulundu” ifadelerini kullandı.

Sağ tarafında bulunan askerin kaburgalarına sert bir diz darbesi indirdiğini aktaran Hadjal, "'Bana yüzünü göster' diyordu. Ben kafamı kaldırmak istemiyordum ve bana sert tokatlar attı. Gerçekten insanlık dışıydı" dedi. Hadjal, aktivistleri almaya gelen Türk uçaklarını İsrail'de gördüğündeki hisleri hakkında şunları kaydetti: "Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsem azdır. Pistteki o 3 uçak hâlâ gözümün önünde canlanıyor. Ve o an 'İşte bitti, kurtulduk' dedim. Türkiye bizimle çok ilgilendi, uçaktan indikten sonra aktivistleri karşılamak için aralarında doktorların da olduğu büyük bir organizasyonla karşılaştık. Fransa ise bizleri görmezden geldi."