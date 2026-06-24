FETÖ dershanelerine baskın: 15 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentteki 10 eğitim kurumunun FETÖ güdümünde faaliyet yürüttüğüne yönelik bilgiye ulaşıldı. Kaptan Hocam Eğitim Kurumu, Kaptan Hocam Salon Eğitim Kurumu, Kaptan Hocam Loca Eğitim Kurumu, Artınet Vip Eğitim Kurumu, Artınet Akademi Eğitim Kurumu, Artınet Eğitim Kurumu Şubesi, Kılavuz Eğitim Kurumu, Doğru Cevap Özel Eğitim Kursu, Doğru Cevap Özel Kişisel Gelişim ve Doğru Cevap DC Plus Kişisel Gelişim adlı kurumların legal yöneticileri haricinde FETÖ/PDY suçundan işlem görmüş şahıslarca illegal şekilde yönetildiği tespit edildi. Haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ’cülerle irtibatlı ve FETÖ kapsamında adli işlem geçirmiş 15 şüphelinin, bu kurumlarda SGK kaydı olmadan kayıt dışı çalıştığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 2 firari FETÖ’cünün gizlendiği gaybubet evi de deşifre edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi, 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında haklarında yakalama kararı olan firari 2 FETÖ’cü de yer aldı.