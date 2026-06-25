CHP'de ihraç kararı itirazlarına ret: Beş isme kapılar kapandı

CHP YDK, bugün parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen bazı parti yöneticileri ile bir belediye başkanının yaptığı tedbire yönelik itirazlar ele alındı.

CHP YDK ihraçlara itirazı reddetti

Toplantıda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir kararlarına yönelik itirazları görüşüldü.

Değerlendirmelerin ardından YDK, söz konusu isimlerin tedbir kararlarına ilişkin itirazlarını reddetti.

Partinin en üst düzey disiplin organı olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor. Bunların görevleri "disiplin soruşturması yapmak", "uyarı, ihraç gibi cezaları karara bağlamak", "itirazları incelemek" ve "parti içi düzeni sağlamak" olarak özetlenebiliyor.

Kılıçdaroğlu 'hesap soracağım' demişti

İstinaf'ın “mutlak butlan” kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkez'de bir bayramlaşma programı düzenlemiş, burada yaptığı konuşmada "Bana soruyorlar, 'ne yapacaksın?' Hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız" demişti.







