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Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

10:0425/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "katılımlar sürecek" mesajının ardından gözler bugünkü toplantıya çevrildi. İşte o isimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "katılımlar sürecek" mesajının ardından gözler bugünkü toplantıya çevrildi. İşte o isimler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "yeni katılımların süreceği" yönündeki açıklamalarının ardından gözler bugün başkentte gerçekleştirilecek olan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na çevrildi. Siyaset kulislerini hareketlendiren bilgilere göre, toplantıda üç önemli il ve ilçe belediye başkanı resmen AK Parti saflarına katılacak.

Türk siyasi arenasında yerel yönetim dengelerini değiştiren yeni katılımlar bugün Ankara'da resmiyet kazanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette yeni katılımların devam edeceğine yönelik mesajının ardından, gözler bugün gerçekleştirilecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na çevrildi. Kısa süre önce partilerinden istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile İYİ Parti'den ayrılarak eski yuvasına dönme kararı alan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti saflarına katılması bekleniyor. Üç il ve ilçe belediye başkanının parti rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

AK Parti safları genişliyor

Gerçekleşecek olan geniş katılımlı törende dikkat çeken isimlerin başında, kısa süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan geliyor. Özcan’ın yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı anlaşmazlıklar neticesinde partisinden ayrılma kararı alan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın da bugünkü toplantıda AK Parti’ye geçişinin resmileşeceği belirtiliyor.

Rasim Arı geri dönüyor

Siyasi hayatına AK Parti kadrolarında adım atan ve 2019 yılında AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Arı, 2021 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ve daha sonra partisinden ayrılmıştı. 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti çatısı altında girdiği yarışı yüzde elli ikinin üzerinde güçlü bir destekle


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