CHP'de yaprak dökümü sürüyor: Bir belediye başkanı daha istifa etti

EDİRNE’nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, Özcan’ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini söyledi.
Yerel yönetimlerde CHP'den ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti.
İstifalar peş peşe geliyor
Keşan’da, 2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, CHP’den dördüncü kez belediye başkanı seçilen Mehmet Özcan’ın, partisinden istifa ettiği öğrenildi. CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, söylentileri doğrulayarak, Özcan’ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini, kendi sistemlerinde üyeliğinin artık görünmediğini söyledi. Özcan, istifası konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
Nimet Özdemir AK Parti'ye geçti
AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, toplantıda yer aldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e rozetini taktı.