CHP'de yaprak dökümü sürüyor: Bir belediye başkanı daha istifa etti

Yerel yönetimlerde CHP'den ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti.

Keşan’da, 2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, CHP’den dördüncü kez belediye başkanı seçilen Mehmet Özcan’ın, partisinden istifa ettiği öğrenildi. CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, söylentileri doğrulayarak, Özcan’ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini, kendi sistemlerinde üyeliğinin artık görünmediğini söyledi. Özcan, istifası konusunda henüz bir açıklama yapmadı.