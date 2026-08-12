Nevşehir’de gökyüzü meraklıları tarihi kalede buluştu
Nevşehir Belediyesi tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte buluşan gökyüzü meraklıları, Perseid meteor yağmurunu müzik dinletisi eşliğinde izledi.
Nevşehir’de gökyüzü meraklıları, yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için tarihi Nevşehir Kalesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Nevşehir Belediyesi tarafından tarihi Nevşehir Kalesi’nde düzenlenen "Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği", çok sayıda gökyüzü meraklısını buluşturdu. Kale içerisinde ve surlarda oluşturulan gözlem alanlarına gelen vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünü takip ederek meteor yağmurunu izledi.
Etkinlikte katılımcılara gökyüzü ve meteor yağmuru hakkında bilgiler verilirken, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından çello ve gitar eşliğinde mini konser sunuldu.
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