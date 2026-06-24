İki il daha değişti

CHP’de mutlak butlan kararının ardından parti yönetimindeki değişim süreci devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gerçekleştirdiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında il örgütlerine ilişkin önemli kararlar alındı. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumu ve teşkilatların işleyişi masaya yatırıldı. Değerlendirmeler sonucunda Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Görevden alma kararlarının ardından Antalya İl Başkanlığı görevine Hasan Şahin, Kayseri İl Başkanlığı görevine ise Okan Marzıoğlu atandı.

CHP’de gözler yarın (perşembe) yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısına çevrildi. YDK’nın önünde, MYK tarafından sevk edilen 6 ismin dosyası var. CHP’den istifa eden eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin ihraçlarına kesin gözüyle bakılıyor. İhraçları istenen üç isimle ilgili süreçlerde ahlak ve cinsel suç başlıklarının öne çıkması dikkat çekti. Öte yandan eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin ve Batman il başkanları disipline sevk edilmişti. Bu isimlerin de dosyaları YDK’da görüşülecek. Önümüzdeki günlerde bazı il ve ilçe örgütlerinde de benzer değişikliklerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Geçen hafta yapılan MYK toplantısında İzmir, Erzurum, Bursa, Bitlis il başkanları görevden alınmış, yeni başkanların makamlarına geçmelerinde ise arbedeler yaşanmıştı.