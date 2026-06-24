Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakim





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kavganın, itibar suikastlarının Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesi ile iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlar ile büyütmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Sevgili genç kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.





"Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakim"

Sanal ve saçma gerilimlerle vaktimizi ziyan etmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Demokratik olgunluk içinde millete hizmet yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Biz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz.

Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz.

"CHP'de entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan var"

Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın, dün kahraman ilan ettiklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan var.

Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden, cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz.

Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Ülke meselelerinin çözümü noktasında muhalefet de iktidar kadar yapıcı davranmalı, yasama süreçlerine olumlu katkıda bulunmalıdır.

İster iktidar ister muhalefet hepimiz, iradesini temsil ettiğimiz milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Birinci görevimiz, ülkeye ve millete hizmet.

Türkiye, bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. Şu bir gerçek ki İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kriz yönetiminde ülkemize sağladığı asimetrik avantajlar berraklaşmıştır.

Bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmalar son günlerde aynen buna evrilmiş.

"Bölgemize barış gelecekse İsrail'e rağmen gelecektir"

İsrail'in bölgemizde yeni fitne kazanları kaynatmayı amaçlayan oyunlarına eyvallah etmedik. İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Karşımızda çıldırmış bir grup radikalın olduğu görülecektir. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh, bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor.

Terörü ve işgali devlet politikası haline getiren katliam şebekesi, büyük emekle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmakta. Bölgemize eğer barış gelecekse, İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa, İsrail'in fitnelerine rağmen olacak.

Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa, barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız. Önümüzdeki dönemde İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.

"Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur"

Terörsüz Türkiye süreci geride bıraktığımız zaman diliminde ciddi direnç testlerinden başarıyla geçti. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacaktır. Terör, her türlü gelişmenin, refahın, demokratik atılımın önündeki en büyük engeldir. Şunu bir defa artık herkes kabul etmeli: Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Süreçte yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Meclis'in de desteğiyle tarihe bir kayıt düşeceğiz.

CHP’den istifa eden Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti’ye katıldı