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Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Programı'na son dakika iptali: Yazılı açıklama ile duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Programı'na son dakika iptali: Yazılı açıklama ile duyurdu

10:2125/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan programının iptal edilmesi dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan programının iptal edilmesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan programının son anda iptal edilmesi siyaset gündeminde merak uyandırdı. İptal kararı ilk olarak CHP'li Gürsel Tekin tarafından sosyal medya üzerinden herhangi bir gerekçe sunulmadan duyurulurken, bu sürpriz gelişme parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun yeni bir siyasi manifesto üzerinde çalıştığı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. Gözlerin çevrildiği ve iptalin ardındaki asıl nedenin ne olduğunun tartışıldığı saatlerde ise beklenen açıklama bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

CHP'li Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan programının iptal edildiğini duyurdu.

İSTANBUL PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan programın iptal edildiğini bildirdi.

Tekin, açıklamasında, “Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi X hesabından bir açıklamada bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız.

Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler; siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen, her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir.

Bu anlayışla, programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır.

Aşura etkinliğine yönelik mesajımı, gönül birlikteliğimizin ve muhabbetimizin bir nişanesi olarak sizlerle paylaşıyor; bizi en doğru anlayacağına inandığım bütün canlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor, Muharrem ayının ve Aşura’nın birlik, kardeşlik ve hakikat ikliminin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum."



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