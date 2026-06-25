Bu dershanelerde hem ByLock hem ankesör var

FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik Kocaeli’de düzenlenen operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında mahkumiyet kararı bulunan, örgütün mahrem yapılanmasında görev alan ByLock kullanıcısı Rabia Yücesoy ve Tekin Yücesoy isimli şahısların Kartepe ilçesindeki bir villada saklandıklarını belirledi. Aynı villaya gidip gelen diğer isimleri de takibe alan polis ekipleri, villanın hücre evi olarak kullanıldığını, tapu sahibi Erkan Elverdi’nin evi örgüte tahsis ettiğini tespit etti.

PARAVAN YÖNETİCİ

Hücre evine gidip gelenlerden birinin de Doğru Cevap isimli eğitim kurumunun yöneticisi Necdet Fersiz olduğu ortaya çıkınca soruşturmanın yönü değişti. Yapılan incelemelerde Necdet Fersiz’in paravan yönetici olduğu, kurumun illegal olarak ByLock kaydı bulunan firari Tekin Yücesoy tarafından yönetildiği belirlendi.

FETÖ 10 KURUMDA

Kocaeli’deki diğer eğitim kurumlarında da benzer tabloların olabileceği düşünülerek soruşturma genişletildi. Özel eğitim kurumlarında çalışanların SGK verileri, MASAK raporları ve HTS/baz kayıtları tek tek mercek altına alındı. İncelemelerde “Kaptan Hocam” adı altında faaliyet yürüten 3 kurum, “Artınet” adıyla çalışan 3 kurum, “Doğru Cevap” adıyla faaliyet gösteren 2 kurum ve Kılavuz Eğitim Kurumu’nun illegal olarak FETÖ’cüler tarafından yönetildiği, eğitim kadrolarında daha önce örgütten işlem görmüş isimlere yer verildiği ortaya çıktı.

ARALARINDA İHRAÇ ALBAY DA VAR

Ankesör soruşturması sonrasında TSK’dan ihraç edilen FETÖ’cü Üsteğmen Bahadır Bayrak’ın Kaptan Hocam isimli eğitim kurumlarında, kamudan ihraç edilen Mustafa Öztürk’ün Artınet isimli eğitim kurumlarında, ihraç Üsteğmen Beyazıt Özdemir’in ise Kılavuz isimli eğitim kurumunda illegal olarak yöneticilik yaptığı anlaşıldı. Bu kurumlarda çalışan Lütfi Öztürk’ün ihraç albay, Sebahattin Ulutepe’nin ihraç mübaşir, Melek Kureş ile Kasım Al’ın ise ihraç öğretmen olduğu belirlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN ÇIKTI

Bu tespitler üzerine 15 şüphelinin yakalanması için önceki gün düğmeye basıldı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 milyon 399 bin 300 TL, 355 avro, 5 bin 781 dolar, 102 gram altın, 1 adet tam altın, 15 adet çeyrek altın, 22 adet cep telefonu, 16 SIM kart, 6 laptop, 4 adet tablet, 11 hard disk, 8 adet flash bellek, 6 adet hafıza kartı, 30 adet CD, 2 video kaseti, 6 kredi kartı, 3 not defteri ve 60 sayfa doküman ele geçirildi.



