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Kaçak kazıcıların kabusu: Köyün hava savunma sistemi görenleri şaşkına çevirdi

Kaçak kazıcıların kabusu: Köyün hava savunma sistemi görenleri şaşkına çevirdi

13:596/06/2026, Cumartesi
IHA
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Karabük’ün Eflani ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüpheliler, köy muhtarı tarafından dronla görüntülenince araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

İlçeye bağlı Başiğdir köyünde yaşayan muhtar Şevki Ün, köy yakınlarında dolaşan ve durumlarından şüphelendiği kişileri bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

Uyarılara rağmen ayrılmayan şahısları takip etmek isteyen Ün, çocuğuyla birlikte dron kaldırarak bölgeyi havadan kontrol etti.

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ellerinde kazma ve çapalarla arazide dolaşarak çeşitli noktalarda arayış içerisinde oldukları görüldü.

Bir süre sonra dronu fark eden şüpheliler, görüntülenmemek için ağaçların altına saklanmaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheliler daha sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

Durumu jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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