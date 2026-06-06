Adana'da iki aile arasındaki kız alıp verme husumeti cinayetle bitti

Kozan ilçesinde kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan E.K.'nın silahlı saldırısına uğrayan Ali Ersoy olay yerinde, oğlu Ömer Ersoy ise sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy (29) balya yüklü araçla seyir halindeyken kız alıp verme meselesi nedeniyle 2 yıldır husumetli oldukları E.K.’nın tüfekli saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Ersoy’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan oğlu Ömer Ersoy ise sağlık ekiplerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ersoy da, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
1 kişi gözaltına alındı
Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.K. silahla birlikte gözaltına alındı.
Öte yandan taraflar arasındaki husumetin 2 yıl önce kız alıp verme meselesi nedeniyle başladığı öğrenildi.