Geçmişte vilayetti yeniden il olmak istiyorlar: Adana'nın ilçesini heyecan sardı

"Tarih boyunca bölgesine yön veren önemli bir merkez olmuş"





Kozan’ın geçmişte vilayetlik yapmış köklü bir şehir olduğunu kaydeden Atlı, "Kozan kadim bir şehir. Tarih boyunca bölgesine yön veren önemli bir merkez olmuş. Bugün 130 bini aşan nüfusuyla, kamu kurumlarıyla ve ekonomik yapısıyla bölgenin cazibe merkezi konumunda. Adliyemiz, hastanemiz ve birçok kamu kurumumuz çevre ilçelere de hizmet veren bölgesel bir yapıda çalışıyor. Bu nedenle Kozan’ın il olması hem ilçemiz hem de çevre ilçeler açısından önemli kolaylıklar sağlayacaktır" dedi.





İl olmanın ekonomik açıdan da önemli fırsatlar sunacağını ifade eden Atlı, "Kozan tarımsal üretimde Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri. Bal, hurma, keçiboynuzu ve narenciye üretiminde ilk 5 sıralamasındayız ve önemli bir yere sahibiz. İl olmamız durumunda teşvik sisteminde de önemli avantajlar elde edeceğiz. Sanayi yatırımları artacak, istihdam imkanları genişleyecek ve bölgenin kalkınması hızlanacaktır" diye konuştu.