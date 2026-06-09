Vahşi çöp depolama alanına dikkat çekmek için uçurtmalarını havalandırdılar

Çocuğunu uçurtma şenliğine getiren öğrenci velisi Yelda Sezgun (48), “İlkokulda okuyan bir kızım var. Kendisi TEMA gönüllüsü zaten, biz de buraya uçurtma şenliğine katıldık. Etkinlik güzel ve eğlenceli geçti. Rüzgar da bize yardımcı oldu. Herkesin uçurtması havalarda geziyor. Zevkli güzel bir gün geçiyor” dedi.