Almanya'da 'İsrail'in varlığını hedef alana' ceza kesilecek

Almanya’nın Hessen eyaletinde, “İsrail’in var olma hakkını inkar eden” kişilere yaptırım uygulanması gündemde. Tasarının yasalaşması ve ilgili konseyden onay alması durumunda, bu tür ifadeler hukuken suç sayılacak. Böylece İsrail’in var olma hakkını inkâr edenler cezai yaptırımlarla karşılaşabilecek.
Die Zeit gazetesinin haberine göre, Hessen'de mayıs ayında Federal Konsey'e (Bundesrat) bir yasa tasarısı sunulacak.
Bu tasarının konseyden onaylanarak geçmesi halinde ise "İsrail'in var olma hakkını inkar etmek" suç teşkil edecek. Dolayısıyla "İsrail'in var olma hakkını inkar edenler" cezayla karşı karşıya kalabilecek.
Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein ve Eyalet Adalet Bakanı Christian Heinz'in hazırladığı yasa tasarısının 8 Mayıs'ta Federal Konsey'e sunulması planlanıyor.
Tasarıyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.