Almanya'da 'İsrail'in varlığını hedef alana' ceza kesilecek

Die Zeit gazetesinin haberine göre, Hessen'de mayıs ayında Federal Konsey'e (Bundesrat) bir yasa tasarısı sunulacak.

Bu tasarının konseyden onaylanarak geçmesi halinde ise "İsrail'in var olma hakkını inkar etmek" suç teşkil edecek. Dolayısıyla "İsrail'in var olma hakkını inkar edenler" cezayla karşı karşıya kalabilecek.