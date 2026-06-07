Bağtaşı seçim sonuçları 7 Haziran Pazar Bağtaşı belediye başkanı kim oldu, seçimi hangi parti kazandı?

Belde statüsü kazanan Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde, vatandaşlar bugün sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 08:00’de başladığı Bağtaşı beldesinde 3 mahallede toplam bin 206 seçmen, 4 sandıkta oy kullandı. AK Parti Bağtaşı belde belediye başkan adayı Mustafa Karadağ seçimin en favori adayı olarak gösteriliyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise 7 Haziran Pazar günü yapılan seçimi kim kazandı? Bağtaşı seçim sonuçları belediye başkanı kim oldu, seçimi hangi parti kazandı? sorusuna yanıt arıyor.

1 /4 Belde statüsü kazanan Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde vatandaşlar, belediye başkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi kapsamında 3 mahallede toplam bin 206 seçmen, 4 sandıkta oy kullandı. Seçimin ardından vatandaşlar, “7 Haziran Pazar günü yapılan Bağtaşı seçimini kim kazandı, belediye başkanı kim oldu ve seçimi hangi parti önde tamamladı?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

2 /4 Bağtaşı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, Bağtaşı belediye başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek. Seçimlerde oy verme başlangıç saati 08.00, sandıkların kapanış saati ise 17.00 olarak uygulanacak. Resmi olmayan sonuçlar saat 19:00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

3 /4 7 Haziran belde seçimlerine hangi partiler katılıyor? Beldelerde yapılacak ara seçimlere 27 siyasi parti katılacak. Birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralanacak: "Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti.