AB'den İsrail'e Lübnan çağrısı: Saldırıları derhal durdurun

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, Lübnan’daki saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunarak, devam eden şiddetin siviller ve sivil altyapı üzerinde ağır kayıplara yol açtığını bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Anouni, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki saldırıların derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Bu saldırılar, siviller ve sivil altyapı üzerinde ağır bir bedel oluşturdu." dedi.

Tüm tarafların, uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyması gerektiğini vurgulayan Anouni, İsrail ile Lübnan arasında barış görüşmelerinin başlatılmasına ilişkin son açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Anouni, diplomasinin "ileriye dönük tek geçerli yol" olduğunu belirterek, taraflara, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda "ciddi ve iyi niyetli" şekilde sürece katılma çağrısı yaptı.

Sivillerin, sivil altyapının, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) dahil, BM barış gücü unsurlarının ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini dile getiren Anouni, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da 34 yeni yerleşim birimi kurma kararının, AB tarafından "uluslararası hukuka aykırı" olarak değerlendirildiğini belirtti.

Anouni, "İsrail’in Batı Şeria’da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, attığı tek taraflı adımları kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Anouni, İsrail’e "kararlarını geri alma, uluslararası yükümlülüklerine uyma ve Batı Şeria dahil işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin nüfusunun korunmasını sağlama" çağrısında bulundu.



