Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'dan İsrail'e mühlet: Meclis Başkanı Galibaf 10 maddeyi hatırlatıp uyardı

23:499/04/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Lübnan’a yönelik saldırıları süren İsrail’i uyararak “Zaman daralıyor” dedi. Galibaf, Lübnan’ın ateşkesin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak bunun ABD’ye sunulan 10 maddelik teklifin ilk maddesi olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ateşkes kapsamında ABD’ye sunulan 10 maddelik teklifi hatırlatarak, Lübnan’a yönelik saldırıları devam eden İsrail’i uyardı. Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zaman daralıyor" ifadelerini kullanarak, Lübnan ve İran’ın müttefiklerinin ateşkesin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu ve bunun ABD’ye sunulan 10 maddelik teklifin 1’inci maddesi olduğuna dikkat çekti.

Lübnan’ın ateşkese dahil olduğunu ABD ve İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da bunun kamuoyu önünde açıkça dile getirildiğini belirten Galibaf, bu konunun inkar edilemez olduğunu ifade etti.

Ateşkes ihlallerinin bedeli olduğunu ve güçlü yanıtlar verileceğini aktaran Galibaf, çatışmaların derhal sona ermesi çağrısında bulundu.


#İran
#Muhammed Bakır Galibaf
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
