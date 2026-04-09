İran'dan İsrail'e mühlet: Meclis Başkanı Galibaf 10 maddeyi hatırlatıp uyardı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ateşkes kapsamında ABD’ye sunulan 10 maddelik teklifi hatırlatarak, Lübnan’a yönelik saldırıları devam eden İsrail’i uyardı. Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zaman daralıyor" ifadelerini kullanarak, Lübnan ve İran’ın müttefiklerinin ateşkesin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu ve bunun ABD’ye sunulan 10 maddelik teklifin 1’inci maddesi olduğuna dikkat çekti.

Lübnan’ın ateşkese dahil olduğunu ABD ve İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da bunun kamuoyu önünde açıkça dile getirildiğini belirten Galibaf, bu konunun inkar edilemez olduğunu ifade etti.