Küresel piyasalar ABD'deki kritik verilere odaklandı

Devam eden ABD-İran görüşmelerinde tarafların müzakereci tutumunu sürdürmesi piyasalarda jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikleri artırdı.

Orta Doğu'da yeni bir çatışmayı tetikleyecek gelişmelerin yaşanmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerinde kontrollü normalleşme bu beklentileri desteklerken, arz endişelerinin azalmasıyla petrol fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran tarafının "Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir geçiş ücreti alınmadığı konusunda kendilerine bilgilendirme yaptığını" belirtti. ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte yaklaşık 72 gemi ve 20 milyon varil petrolün geçtiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin normale döneceği beklentisiyle Brent petrolün varil fiyatının savaş öncesi seviyesine geri dönmesi jeopolitik kaygıların yatıştığına işaret etti. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden olurken, varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Ayrıca ateşkes anlaşmasının geçerliliğini korumasıyla gemi gövdesi hasarı sigortası primleri de yarıdan fazla düşüş gösterdi. Bu gelişme, petrol fiyatlarındaki düşüşü daha da hızlandırdı.

Küresel çapta enflasyon baskılarının hafifleyebileceğine yönelik beklentiler, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz artırımı ihtimallerinin bir miktar zayıflamasına neden oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, yıl sonuna kadar Fed'in iki faiz artırımı yapabileceğine yönelik güçlenen beklentilerde çözülme görülürken, yatırımcılar ağırlıklı olarak bankanın bu yıl bir faiz artırımı gerçekleştireceği senaryosunu fiyatlamaya devam ediyor.

Öte yandan dünyanın önde gelen yarı iletken ve bellek çipi üreticilerinden Micron Technology, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket piyasa beklentilerini belirgin şekilde aşan güçlü sonuçlar bildirdi.

Şirketin beklentilerin üzerinde gelen bilançosu yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik yüksek değerleme ve nakit sıkışıklığı soru işaretlerinin azalmasına yardımcı oldu. Micron, çeyrek gelirini 41,46 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirket hisseleri, piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 13 yükseldi. Bu durum piyasalara nefes aldıran başka bir unsur olarak öne çıktı.

Analistler, yatırımcıların, yapay zeka şirketlerine yönelik nihai kullanıcı talebinin sürdürülebilirliğini sorgulamaya devam ettiğini, bireysel ve kurumsal tarafta talebin güçlü kalması halinde söz konusu şirketlerin yüksek büyüme performanslarını koruyabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamaları verisi yatırımcılarının odağına yerleşti.

Analistler, tüketim harcamaları verisinin ABD'de enflasyonun gelecek dönemdeki seyrine ilişkin ipuçları vereceğini belirtirken, büyüme verilerinin ise ekonomik aktivitenin gücünü koruyup korumadığını test edeceğini ifade etti.

Bu arada ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 artarak 226,8 milyar dolara yükseldi. Ülkede yeni konut satışları mayısta aylık yüzde 7,3 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Altının onsu Kasım 2025'ten bu yana en dip seviyede

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 10 baz puan düşerek yüzde 4,40'a geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yatay seyrediyor.

Fed'e yönelik şahin beklentiler ve güvenli liman özelliği devreye girmesiyle yükselen dolar endeksi sınırlı gevşeme gösterdi. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,5 seviyesinde bulunuyor.

Faizlerin uzun bir süre yüksek kalabileceği endişeleri, güçlenen dolar ve Fed'in bağımsızlığına yönelik azalan soru işaretleriyle altının ons fiyatı, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4 bin doların altına sarktı. Altının onsu yüzde 0,1 değer kaybıyla 3 bin 995 dolarda alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,6 düşüşle 72,9 dolarda bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,1, Nasdaq endeksi yüzde 0,43 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,35 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa borsaları Orta Doğu gündemi ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmelerle yön ararken, bölge piyasalarında karışık seyir gözlendi.

Orta Doğu'ya ilişkin gelişmelerde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savunarak, "İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı." dedi.

Öte yandan Almanya'da ekonomik büyüme tahminlerinin art arda aşağı yönlü revize edilmesinin ardından, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi haziranda 85 puandan 85,6 puana yükselerek üst üste ikinci ayda da toparlanma sinyali verdi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Çip üreticisi Micron'un beklentileri aşan bilançosu yapay zeka ve teknoloji sektörüne ilişkin endişeleri azaltmasıyla ABD'de piyasa sonrası artan yatırımcı iştahı, yeni işlem gününde Asya'ya da taşındı.

Bölge piyasalarında teknoloji ağırlığıyla bilinen Güney Kore'de Kospi endeksi hızlı bir toparlanma eğilimine girdi. Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in hisseleri yüzde 13 yükseldi. Şirketin yakın zamanda ABD borsasında da işlem görmesi bekleniyor.

Öte yandan Japonya'da öncü endeks nisan ayında 116,1 ile öngörüleri aştı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,5, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 gerildi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kaybederek 14.331,21 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,95 düştü.

Dolar/TL dünü 46,4950'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 46,5150'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı GfK tüketici güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 1. Çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH)

15.30 ABD, 1. Çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, mayıs ayı kişisel gelirler

15.30 ABD, mayıs ayı kişisel harcamalar

15.30 ABD, mayıs ayı kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, mayıs ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, haftalık süregelen işsizlik başvuruları







