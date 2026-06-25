Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,1 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,1 milyon varil azaldı

09:2025/06/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Petrol stokları sert geriledi.
Petrol stokları sert geriledi.

ABD'de ham petrol stokları geçen hafta beklentilerin üzerinde 6,1 milyon varil azalarak 412,1 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 100 bin varil azalışla 412 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 9 milyon 100 bin varil azalarak 331 milyon 200 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 100 bin varil artışla 216 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 13-19 Haziran haftasında 13 bin varil artarak 13 milyon 819 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 436 bin varil artışla 5 milyon 570 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 342 bin varil artışla 4 milyon 669 bin varil oldu.

EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.​​​​​​​



#ABD Enerji Enformasyon İdaresi
#ABD'nin ticari ham petrol stokları
#petrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşı zammında yeni oranı uzman isim açıkladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?