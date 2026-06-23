Petrol piyasasında Trump ve İran rüzgarı: 60 günlük muafiyet kararı fiyatları aşağı çekti

Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirterek "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım." dedi.