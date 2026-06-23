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Petrol piyasasında Trump ve İran rüzgarı: 60 günlük muafiyet kararı fiyatları aşağı çekti

Petrol piyasasında Trump ve İran rüzgarı: 60 günlük muafiyet kararı fiyatları aşağı çekti

09:5823/06/2026, Salı
AA
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Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 76,66 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 76,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 77,52 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,1 azalarak 76,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 73,13 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinin ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının yeniden normale döneceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle salı günü düşüşünü sürdürüyor.

Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirterek "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım." dedi.
ABD'nin ilk barış görüşmelerinin ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici genel lisansın yayımlandığını duyurdu. İran'a yönelik yaptırımlarda 60 günlük muafiyet tanıması ve daha geniş kapsamlı anlaşma çerçevesinde Lübnan'da çatışmaların durduğuna ilişkin açıklamaların etkisiyle pazartesi günü yüzde 3'ten fazla gerilemişti.
  • Uluslararası gemi takip verilerine göre, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyan iki ham petrol tankeri dün Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bu durum, pazar günü geçiş güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle zayıflayan trafik akışının yeniden toparlanmaya başladığına işaret etti.

Dün açıklamalarda bulunan Trump da Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğunu ve açık kalacağını ifade etti.

Analistler, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde belirgin artış yaşanmasının piyasalarda hem fiziksel petrol ticaretinin hem de diplomatik ilerlemenin göstergesi olarak değerlendirildiğini belirtti.

Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanması için ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,6 doların direnç, 76,2 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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