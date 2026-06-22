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Rubio'dan Hürmüz turu: ABD Dışişleri Bakanlığı gerçekleştirilecek ziyaretleri tarih vererek duyurdu

Rubio'dan Hürmüz turu: ABD Dışişleri Bakanlığı gerçekleştirilecek ziyaretleri tarih vererek duyurdu

20:5322/06/2026, Pazartesi
AA
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23-25 Haziran tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn’e ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde İran ile varılan mutabakat, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenli geçişler ile bölgesel güvenlik ve istikrar konularının ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun 23-25 Haziran'da BAE, Kuveyt ve Bahreyn'e gideceği belirtildi.

Açıklamada, Rubio'nun ziyaretinin gündeminde, İran ile varılan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli, serbest ve tam geçiş, bölgede güvenlik ve istikrar gibi konuların olacağı aktarıldı.

Rubio'nun Bahreyn'de Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile bir araya gelerek, bölgedeki ortak önceliklerini ele alacağı kaydedildi.



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