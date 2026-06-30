Cumhurbaşkanı Erdoğan Koruyucu Aile Günü'nü kutladı

"30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor, yavrularımıza kucak açan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."