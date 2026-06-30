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Cumhurbaşkanı Erdoğan Koruyucu Aile Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koruyucu Aile Günü'nü kutladı

21:4130/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor, yavrularımıza kucak açan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor, yavrularımıza kucak açan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."
ifadesini kullandı.

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