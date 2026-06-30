Emine Erdoğan Koruyucu Aile Günü'nü kutladı: 'Gerçek gönül kahramanlarımız'

"Ne mutlu ki bugün, kalbini ve yuvasını paylaşan koruyucu ailelerimiz sayesinde binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle yürüyor. Gerçek gönül kahramanlarımız olan koruyucu anne, babalarımıza şükranlarımı sunuyor, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü tebrik ediyorum."