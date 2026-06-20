Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Emine Erdoğan: Başarı hikâyeleri yeni nesillere ilham olacak

Emine Erdoğan: Başarı hikâyeleri yeni nesillere ilham olacak

10:5620/06/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Emine Erdoğan'dan "Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri"ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri"ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfının deprem bölgesinde yeşerttiği umutların büyüyerek çoğalmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şule Yüksel Şenler Vakfımızın deprem bölgesinde yeşerttiği umutların büyüyerek çoğalmasını, mezun olan kardeşlerimizin emekleriyle yazdıkları başarı hikâyelerinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması'ndan görüntüler ile Emine Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından bölümlere de yer verildi.


#Emine Erdoğan
#Şule Yüksel Şenler Vakfı
#Şule Yüksel Şenler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS kaç yanlış doğruyu götürüyor 2026? YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu siliyor?