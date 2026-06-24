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Emine Erdoğan'dan 'Su Verimliliği Seferberliği' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Su Verimliliği Seferberliği' paylaşımı

11:0124/06/2026, Çarşamba
DHA
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Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Su Verimliliği Seferberliği kapsamında hayata geçirilen 'Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su Verimliliği Seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci'nin, suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum. Suyun bereketini koruyan bu anlamlı çalışmanın, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi.

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