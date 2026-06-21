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Emine Erdoğan Babalar Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan Babalar Günü'nü kutladı

12:1321/06/2026, Pazar
AA
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Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Baba, bir yuvayı ayakta tutan emek, bir evladı hayata hazırlayan irade ve yüce bir gönüldür." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Babalar Günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor, değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babalarını hürmetle selamlıyorum. Filistin'de evlatları için büyük bir mücadele veren babaların acısının artık son bulmasını temenni ediyor, kalbimizin onlarla olduğunu ifade etmek istiyorum. Sevgiyle sahiplenen koruyucu babalarımıza ise şükranlarımı sunuyor, gösterdikleri şefkat ve özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğuna inanıyorum. Tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Emine Erdoğan babası ve kızı Sümeyye Erdoğan ile birlikte.


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