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Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik: Kitap doğa ve dinlenme vurgusu

Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik: Kitap doğa ve dinlenme vurgusu

11:1126/06/2026, Cuma
AA
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Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik ederek yaz tatili mesajı yayımladı. Emine Erdoğan, tatil döneminde dinlenme, doğayla vakit geçirme ve kitaplarla yeni dünyalar keşfetme çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik etti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, karnelerini alan tüm öğrencileri yürekten tebrik ettiğini belirtti.

Paylaşımında Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her birinizin gösterdiği çaba, attığı adımlar ve kurduğu hayaller çok kıymetli. Tatil süresince, kitaplarda saklı farklı dünyaları keşfetmeyi, doğayla kucaklaşmayı, gönlünüzce dinlenmeyi unutmayın. İçinizdeki öğrenme aşkının ve hayata dair merakınızın hep canlı kalmasını diliyorum. İyi tatiller"



#Emine Erdoğan
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