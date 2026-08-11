Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i andı
14:22, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 14:22, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehadetlerinin 9. yılında Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i sosyal medya hesabından yayımladığı duygu yüklü bir mesajla andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmet ve minnetle andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatan ve bayrak uğruna hayatını kaybeden Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”
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