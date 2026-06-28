Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ümmetin umududur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

'25 YILDIR UFKUMUZU GENİŞLETMEKTEN VAZGEÇMEDİK'

Siyasete yeni soluk kazandırdık. Millet bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çektik. Her adımı başarıyla dolu çeyrek asırlık destan yazdık.

AK Parti’nin Türkiye kitabı olması vardı. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. Farklı düşüncelere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. AK Parti kitabına yeni sayfalar ve karakterler eklemekten geri durmadık.

Geleceğe dönük hedeflerimiz elden geçirildi. Partimizin önümüzdeki dönem hedeflerini oluştururken bunları göz önünde bulunduracağız.

'BÜYÜK BİR BAŞARI HİKÂYESİ YAZDIK'

Organizasyon başarılı şekilde geçmesini sağlayan Genel Sekreterliğimiz ve Medya Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Toplantımızın hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.

Bizler de 25 yıl önce millete hizmet için yola koyulduk. Biz çıkar birliği değil kader birliği yaparak yola çıktık.

Bir siperi aştığımız önümüzde yeni ufuklar beliriyor. Bir hedefi aştığımızda yeni hedefler ve görevler koyuyoruz. Önümüze çıkan bariyerleri tek tek devirerek bugünlere geldik. Bu millet bize gönlünü vermiştir.

'İNANIYORUM Kİ MİLLET DE SİZDEN RAZIDIR'

Millet bu kadroya gönlünü ve geleceğini vermiştir. Biz de buna gölge düşürmedik. Biz bu kadroyla büyük bir başarı hikayesine imza attık.

Çeyrek asırlık bu yolculukta sizlerle birlikte olmak ve en çetin mücadelelere birlikte girmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Böyle bir partinin neferi olmaktan ve Genel Başkanı olmaktan gurur duydum. Ben siz kardeşlerimizden razıyım. İnanıyorum ki; millet de sizden razıdır. Dana nice seneler yürümeye devam edeceğiz.

Rabbim bize millete hizmet etmeyi nasip etti. 25 yıldır artık bu sınırları da aştı bizlerden umut bekleyenler var. Daha önce kimsenin gitmediği ilçelere, beldelere gittik. Türkiye’yi birçok kez baştan başa dolaştık. Sadece Türkiye değil bir çok yeri gittik gördük ve ziyaretler yaptık. En sıkıntılı zamanlarda Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık.

'DIŞ POLİTİKADA TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA AÇTIK'

Arakan’daki felaketi dünyaya duyurduk. Pakistan’ın sel felaketinde yanında olduk. Gazze’deki soykırımı dünyaya duyurduk. Dış politikada Türkiye’yi dünyaya açtık.

Yıllarca yok sayılmış, kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Nerede haksızlık varsa orada olduk, Türk nerede sözleniyorsa orada olmaya gayret ettik.

Nasıl Türkiye’ye Türkiye’den büyükse AK Parti’den mensuplarından daha büyüktür. AK Parti kadroları olarak 86 milyonun umuduyuz. Bu teşkilat sadece 86 milyonun değil ümmetin de umudur. Emin olunuz Gazze’nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam’ın, umudu sizlersiniz. Halep’in ve birçok yerin umudu sizlersiniz.

Bağdat, Basra sizlere bakıyoruz. Biz gönül coğrafyamızda dualar alan bir hareketiz. Ümmetin vebali üzerimizdedir.

'SOYKIRIMIN HESABI SORULACAK'

Gazze’de bir soykırım yaşandı. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alıp öldürdüler. Parklarda, bahçelerde binlerce sabiyi şehit ettiler. Bunları hesabı hiç şüphesiz sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.

Bu soykırımın hesabını Alla izin verirse işte bu kadro soracak. Kardeşlerim tüm kalbimle söylüyorum yüküzün çok ağır ama siz bu yükün altına bilerek girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her adımda kuran okurken ölen Recep’in gözleri önünüze gelsin.

Aybüke Yalçın’ı Eren Bülbül’ü hatırlayın şehitlerimizi hatırlayın. 15 Temmuz şehitlerimiz hatırlayın. Bu kadrolar hatıralara sahip çıkmış bir kadrodur ve sahip çıkmaya devam edecek. Yapmanız gereken davanıza sahip çıkmalıdır.

'BOŞA HARCAYACAK VAKTİMİZ YOK'

Yorulan varsa kenara gelsin dinlesin yoksa meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak vaktimiz yok. Sokakları boş bırakmayız. Medya ve sosyal medya tamam ama bizim hareketimiz muhabbet üzerine kuruludur.