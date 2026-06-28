Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Kara Kuvvetleri’nin 2235. kuruluş yıl dönümüne anlamlı mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 235 yıllık tarihe sahip Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum.
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