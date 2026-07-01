Çiftçi, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile başkent Şam’daki Tişrin Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik, kamu düzeni ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik iş birliği konuları ele alındı.

1,5 MİLYON SURİYELİ DÖNDÜ

Ziyaret sonrası konuşan Çiftçi, Türkiye’nin Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerini desteklemeyi sürdürdüğünü dile getirdi. 2017 yılından bu yana vatanlarına dönen Suriyelilerin sayısının 1 milyon 439 bin 228’e ulaştığını, 8 Aralık 2024’ten bu yana ise 699 bin 225 kişinin ülkesine döndüğünü kaydeden Çiftçi, Türkiye’de geçici koruma kapsamında hala 2 milyon 255 bin 31 Suriyelinin bulunduğunu aktardı. Geri dönüşlerin tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirildiğini vurgulayan Çiftçi, “Hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz” diye konuştu.

MUTABAKAT İMZALANDI

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, Şam’da bir araya gelerek afet ve acil durum yönetimi alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptına imza attı. Türkiye’de yaklaşık 7 yıl sığınmacı olarak yaşadığını belirten Salih, Türkiye’nin afet ve olağanüstü durumlara müdahale kapasitesini takdir ettiklerini, acil yardım ve kriz yönetimi konularındaki deneyimin Suriye için kıymetli olduğunu kaydetti.

Bakan Mustafa Çiftçi, Şam Emevi Camii’nde namaz kıldı. Çiftçi burada Kur'an-ı Kerim okudu.



