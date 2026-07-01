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Pakistan'da etüt merkezinin çatısı çöktü: 14 öğrenci can verdi

Pakistan'da etüt merkezinin çatısı çöktü: 14 öğrenci can verdi

11:261/07/2026, Çarşamba
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Pakistan
Pakistan

Lahor kentinde bir etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayın ardından başlatılan incelemede, etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı.

Pencap
Eyaleti Sağlık Bakanı Khawaja Imran Nazir, Lahor'un Kahna bölgesindeki etüt merkezinin çatısının çöktüğünü ve bu sırada içeride yaklaşık 40 öğrenci olduğunu açıkladı.

14 öğrenci hayatını kaybetti


Enkazdan çok sayıda öğrencinin kurtarıldığını söyleyen Nazir, hastaneye kaldırılan 19 öğrenciden 14'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin ise yaralı olduğunu kaydetti.


7 öğrenci enkaz altında


Arama kurtarma görevlileri, enkaz altında hala en az 7 öğrencinin olduğunu aktardı.


Olayın ardından başlatılan incelemede, etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı.




#Lahor
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