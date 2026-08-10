Çocuğu suç işleyen ebeveyne hapis yolu: TBMM'den tarihi karar

Yaş gruplarına özel yeni ceza sistemleri

Düzenleme, 18 yaş altındaki çocukların ceza ve indirim mekanizmalarını baştan aşağı yeniliyor. 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış olup işlediği suçun hukuki anlamını kavrayamayan çocukların ceza sorumluluğu tamamen kaldırılırken, bu grup için yalnızca çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak. Ancak eyleminin bilincinde olan 12-15 yaş aralığındaki çocuklar için, ağırlaştırılmış müebbet gerektiren durumlarda on üç yıldan on sekiz yıla, müebbet hapis gerektiren durumlarda ise on yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Diğer suçlarda ise cezalar yarı oranında indirilerek her bir fiil için üst sınır dokuz yıl olarak belirlendi. Ayrıca hâkimlere, gerekli gördükleri takdirde bir üst grubun ceza rejimini uygulama konusunda takdir yetkisi tanındı.