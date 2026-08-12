Kilosu 2 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor: Altın değerinde hasat bereketli başladı
Kars’ta 2026 yılı bal sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte arıcılar kovanlardaki emeklerinin karşılığını almaya başladı. Aydınalan köyünde yaklaşık 30 yıldır arıcılık yapan Barış Karadeniz de sezonun ilk bal hasadını gerçekleştirirken, bu yıl elde edilen verimin beklentilerin üzerinde olması arıcıların yüzünü güldürdü.
Kars’ın zengin bitki örtüsünün bulunduğu köy ve yaylalarda arıcılık yapan Karadeniz, sezon boyunca arıların ürettiği balları kovanlardan özenle sağdı. Ailesi ve yakınlarıyla birlikte kovan başında çalışan deneyimli arıcı, ilk hasadı dualarla gerçekleştirdi.
"2026 bal sezonu arıcıların yüzünü güldürdü"
Kars’ta kısa süren arıcılık sezonuna rağmen 2026 yılında bal veriminin beklenenin üzerinde gerçekleşmesi üreticileri sevindirdi. Özellikle çiçeklenme döneminin verimli geçmesiyle arıların kovanlara taşıdığı nektar miktarının artması, bal hasadına da olumlu yansıdı.
Karadeniz, "Günlerden bal alma günü. Bitki örtüsü ve çiçekler kuruduğu için sezon artık bitti sayılır. Bu saatten sonra balı almamız şart. Eğer zamanında almazsak arı dönüp kendi yaptığı balı tüketmeye başlar. Bu nedenle süzülecek ve satılacak balları ayırarak sağımımıza başladık" dedi.
"Kars balının kilosu 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor"
Kars’ta üretilen bal, türüne ve üretim yöntemine göre farklı fiyatlardan tüketiciye ulaşıyor. Bu yıl üretimin beklenenin üzerinde olması arıcıları memnun ederken, kaliteli ve doğal bala olan ilgi de devam ediyor.
"Kars’ın çiçekleri bala aroma katıyor"
Kars’ın yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip bölgelerinde yapılan arıcılık, bölgenin doğal florasından besleniyor. Aydınalan köyü çevresinde korunga, geven, kekik, yabani korunga ve sarı çiçek başta olmak üzere çok sayıda bitki türünün bulunduğunu ifade eden Karadeniz, farklı çiçeklerden toplanan nektarların balın aroma ve lezzetine doğrudan yansıdığını belirtti.
"Karakovan balında şeker ve yapay mum kullanılmıyor"
Geleneksel karakovan üretimine de devam eden Karadeniz, bu yöntemde arıya herhangi bir yapay mum ya da şeker verilmediğini vurguladı.
Karakovanlarda peteğin de balın da arılar tarafından tamamen doğal şekilde üretildiğini belirten Karadeniz, "Karakovanlarımızda kesinlikle yapay mum ve şeker kullanmıyoruz. Arı, peteğin mumunu da balını da tamamen kendisi örüyor. Sezonun kısa olması ve hiçbir besleme yapılmaması nedeniyle üretim miktarı sınırlı kalıyor ancak tamamen doğal ve katkısız bir ürün elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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